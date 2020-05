Radler stellen Autofahrer an Pranger

Verkehrssünder, die in Wien Radwege verparken, verärgern natürlich die Radfahrer. Einer besonderen Spezies von Radlern ist dieser Ärger aber offenbar noch zu wenig: Man fotografiert Radwegsünder, dokumentiert ihre Vergehen und stellt die Fotos samt einer Auflistung der Delikte unter MyBikeLane jetzt auch noch ins Internet.

Im " Sündenregister" sind dann die Fotos der Fahrzeuge samt Autonummern zu sehen, bisweilen sogar ergänzt mit Angaben über den Fahrer (alter Bekannter, Geschäftsführer des Gastronomiebetriebes etc.) oder auch die Anzahl der Delikte. Der Spitzenreiter von Wien hat übrigens bereits zehn Vergehen auf dem Kerbholz.



"Das ist nicht nur moralisch zu verurteilen, das könnte auch medienrechtliche und sogar strafrechtliche Folgen haben", ist ÖAMTC-Experte Andreas Achrainer überzeugt. Das Problem dabei: MyBikeLane läuft auf einem US-Server und ist somit dem österreichischen Recht entzogen. Achrainer: "So werden Konflikte heraufbeschworen."