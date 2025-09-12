Bezirk prüft Radfahr- und Scooterverbot auf der Mariahilfer Straße

Die Parteien SPÖ, Neos, ÖVP und FPÖ haben am Donnerstag in der Bezirksvertretungssitzung des Bezirks Mariahilf einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Überprüft werden sollen derzeit geltende Ausnahmeregelung für Rad- und Scooterfahrer in der Begegnungs- und Fußgängerzone auf der Mariahilfer Straße.

Dort komme es vermehrt zu gefährlichen Situationen besonders mit verkehrsschwachen Personengruppen, wie es im Antrag heißt. Im Speziellen werde der Radverkehr und der Scooterverkehr immer wieder als Gefahrenquelle genannt. Regelung bisher nicht durchsetzbar In einer Begegnungszone ist das Fahren mit dem Fahrrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erlaubt. In der Fußgängerzone ist derzeit durch eine Zusatztafel auch das Radfahren gestattet, wobei als Höchstgeschwindigkeit 4-5km/h (also Schrittgeschwindigkeit) gilt. Bisherigen Maßnahmen zur Einhaltung der Regelungen hätten nicht nachhaltig gegriffen und seien bislang nicht durchsetzbar gewesen.

Alternative Rad-Routen vorhanden Als alternative Route für Rad- und Scooter-Fahrer gäbe es mittlerweile andere geeignete Strecken, sowohl in Mariahilf als auch in Neubau.