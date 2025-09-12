Bezirk prüft Radfahr- und Scooterverbot auf der Mariahilfer Straße
Die Parteien SPÖ, Neos, ÖVP und FPÖ haben am Donnerstag in der Bezirksvertretungssitzung des Bezirks Mariahilf einen gemeinsamen Antrag eingebracht.
Überprüft werden sollen derzeit geltende Ausnahmeregelung für Rad- und Scooterfahrer in der Begegnungs- und Fußgängerzone auf der Mariahilfer Straße.
Dort komme es vermehrt zu gefährlichen Situationen besonders mit verkehrsschwachen Personengruppen, wie es im Antrag heißt. Im Speziellen werde der Radverkehr und der Scooterverkehr immer wieder als Gefahrenquelle genannt.
Regelung bisher nicht durchsetzbar
In einer Begegnungszone ist das Fahren mit dem Fahrrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erlaubt. In der Fußgängerzone ist derzeit durch eine Zusatztafel auch das Radfahren gestattet, wobei als Höchstgeschwindigkeit 4-5km/h (also Schrittgeschwindigkeit) gilt.
Bisherigen Maßnahmen zur Einhaltung der Regelungen hätten nicht nachhaltig gegriffen und seien bislang nicht durchsetzbar gewesen.
Alternative Rad-Routen vorhanden
Als alternative Route für Rad- und Scooter-Fahrer gäbe es mittlerweile andere geeignete Strecken, sowohl in Mariahilf als auch in Neubau.
Zudem sei die künftige Entwicklung mit umliegenden „Radstraßen“ sowie der U-Bahn-Ausbau und die damit einhergehende ohnehin schon sehr hohe und weiter steigende Fußgängerfrequenz zu berücksichtigen.
Der FPÖ-Mariahilf-Klubobmann Lukas Korp zeigt sich per Aussendung über den Antrag erfreut: „Damit rückt eine langjährige freiheitliche Forderung einen entscheidenden Schritt näher. Wir Freiheitliche haben seit Jahren kritisiert, dass Radfahrer und E-Scooter-Lenker dort viel zu schnell unterwegs sind, Fußgänger massiv gefährden und es in der Vergangenheit bereits zu Unfällen gekommen ist. Die logische Konsequenz ist ein klares und konsequentes Radfahrverbot.“
