Radfahrer in Wien abgestraft: 1823 Anzeigen und Strafzettel

Eine neuerliche Radler-Schwerpunktaktion Donnerstagfrüh sorgt aktuell auf diversen Social Media-Kanälen für Aufregung. Weil die Angehaltenen um 8 Uhr früh Alkovortests machen mussten, ließen viele User ihrem Unmut freien Lauf.

Laut Wiener Polizei sind Alkoholkontrollen bei Radfahrern um diese Uhrzeit ein normaler Vorgang. „Die Polizei hat im Rahmen der Verkehrsüberwachung Alkoholkontrollen durchzuführen. Das betrifft alle Fahrzeuglenker, auch Radfahrer. Die Vornahme eines Alko-Tests kann und wird zu jeder Zeit und verdachtslos von Personen, die ein Fahrzeug lenken, verlangt werden“, sagt Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Seit Juni geht die Exekutive in Wien gezielt gegen Sünder auf dem Radstreifen vor. Zwei Mal pro Monat werden die „Planquadrate“ im Radverkehr von der Landesverkehrsabteilung und der Fahrradpolizei durchgeführt. Im September gab es aufgrund des EU-Ratsvorsitzes keine. Auch jeweilige Inspektionen sind wegen Kontrollen unterwegs, wie auch am Donnerstag.

Die Polizeiinspektion am Laurenzerberg hatte sich von 8 bis 9 Uhr beim Dr.-Karl-Lueger-Platz positioniert und die Radfahrer angehalten. Ausgangspunkt soll es eine Vielzahl an Bürgerbeschwerden gewesen sein. In 60 Minuten wurden insgesamt 17 Alkovortests durchgeführt.

„Allein die Zahl der Verwaltungsübertretungen, die bei jedem diesen Schwerpunkten anfallen, zeigt die Notwendigkeit strikteren Einschreitens im Radfahrverkehr“, sagt der Polizeisprecher. Bei den bisher sieben durchgeführten Schwerpunktaktionen wurden 1823 Anzeigen erstattet und Organstrafverfügungen ausgestellt. Davon 834 Mal wegen Ignorieren des Rotlichts, 101 wegen Telefonierens und 309 wegen der Ausstattung des Fahrrades. Hinzu kommt, dass es mindestens genau soviele Abmahnungen gegeben hat.