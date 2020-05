Radfahrer erlitt bei Planquadrat der Polizei Knochenbruch

Er tritt in die Pedale, schert leicht links aus, um mit einem Respektabstand am Polizisten vorbeizufahren. „Alles vorschriftsmäßig“, erzählt er. Nach wenigen Metern endet seine Fahrt abrupt: „Ein anderer Beamter hat mich in Football-Manier zu Fall gebracht.“ Eine Fehlleistung? Diese Einsicht herrscht bei den Uniformierten nicht vor. Hilfe? Die bleibt aus.

Vier Mal muss der Verletzte zum Alkotest antreten. „Sie waren richtig enttäuscht, dass ich nicht zu viel hatte.“ Ausweis? Auch den hat er bei sich. Er sei dann „mit dem Nimbus eines Simulanten“ in den Rettungswagen eingestiegen. Im Spital zeigte sich ein anderes Bild: Das rechte Schlüsselbein war gebrochen, die Hüfte, der Rücken und das Sprunggelenk waren geprellt.

Laut Müller-Hartburg gibt es Zeugen. Ihm gehe es nicht um Schmerzengeld, sondern ums Prinzip: „Die Aktion ist so übers Ziel hinausgeschossen. Das darf nicht mehr passieren.“ Er sei gespannt, „wie sich der Beamte rechtfertigt“. Seine Dienstnummer werde er nie mehr vergessen.