Radarkabine in der Donaustadt angezündet: Schaden von rund 50.000 Euro

In der Breitenleer Straße in der Donaustadt stand in der Nacht auf den Ostermontag eine Radarkabine in Flammen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden gegen 4.10 Uhr alarmiert. Auch die Berufsfeuerwehr Wien war im Einsatz und konnte den Brand rasch löschen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat eine noch unbekannte Person zunächst versucht, das Glas der Radarkabine einzuschlagen. Außerdem wurden die seitliche Lüftungsschlitze des Geräts aufgezwängt. Anschließend dürfte eine entflammbare Flüssigkeit hineingekippt worden sein, bevor die Radarkabine schließlich angezündet wurde.