Rabiate Ladendiebe in Wien gefasst

Zwei aggressive Ladendiebe wurden am Mittwochnachmittag in Wien gefasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In Meidling war ein 26-Jähriger nach einem Diebstahl in einem Kleidungsgeschäft aus dem Fenster gesprungen. Bei seiner Festnahme verletzte er drei Polizisten. In einer Neubauer Apotheke verpasste ein 69-Jähriger einer Ladendetektivin einen Faustschlag.

Der 26-jährige Tunesier flüchtete gegen 14 Uhr aus dem Büro des Kleidungsgeschäfts in der Meidlinger Hauptstraße, in dem er sich zur Feststellung seiner Identität befunden hatte. Weit kam er zwar nicht - allerdings fügte er den Beamten bei seiner Festnahme mit Faustschlägen und Tritten Prellungen zu. Drei Polizisten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Da auch der Festgenommene über Schmerzen am linken Bein klagte, wurde er unter polizeilicher Begleitung zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und anschließend in einen Arrestbereich überstellt. Der 26-Jährige wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung sowie Diebstahls angezeigt. Er befindet sich in Haft.

Frau verletzt

Fast zur gleichen Zeit wollte ein 69-jähriger Armenier in einer Apotheke auf der Mariahilfer Straße Kosmetikartikel stehlen. Er wurde von einer Ladendetektivin bemerkt, die ihn beim Verlassen des Geschäfts anhielt. Der Tatverdächtige versetzte der Ladendetektivin daraufhin einen Faustschlag. Der Frau gelang es jedoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der 69-Jährige wurde festgenommen und wegen räuberischen Diebstahls angezeigt. Die verletzte Detektivin - sie klagte über Schmerzen am Kiefer - wurde nach Erstversorgung durch die Rettung in häusliche Pflege entlassen.