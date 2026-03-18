Hält doppelt besser? Gleich zwei neuen Quanten-Zentren für Wien

Wer im Physikunterricht gut aufgepasst hat, wird sich noch an den „Doppler-Effekt“ erinnern – ein vorwiegend akustisches Phänomen, bei dem ein Signal zeitlich gestaucht oder gedehnt wird. Eine Art „Doppler-Effekt“ gibt es nun auch in der Wiener Quantenphysik: Denn die Epigonen von Nobelpreisträger und „Quanten-Star“ Anton Zeilinger erhalten in der Bundeshauptstadt in den kommenden Jahren gleich zwei neue Zentren.

Neben dem zuletzt auf der SPÖ-Klubklausur angekündigten Quantentechnologie-Zentrum in Erdberg entsteht nämlich auch bereits in den kommenden Wochen ein „Quantum Cube“ der Universität Wien im Alten AKH. Womit sich unweigerlich die Frage stellt: Sind diese beiden Projekte aufeinander abgestimmt? Und gilt hier das Prinzip: Doppelt hält besser oder wird eher doppelt gemoppelt?

Beide Seiten betonen, dass Ersteres der Fall sei: „Das Quantentechnologiezentrum ist eine interessante und wichtige Ergänzung zu den verschiedenen bereits bestehenden Einrichtungen, an Universitäten und Forschungseinrichtungen“, sagt Uni-Wien-Sprecherin Cornelia Blum zum KURIER.

Derartige Initiativen, „die den Standort Wien im Bereich Quantentechnologien stärken und die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie weiter ausbauen“, seien definitiv zu begrüßen. Wobei das Vorhaben der Stadt Wien noch „in einer sehr frühen Planungsphase“ sei, sich die Universität dort aber jedenfalls einbringen wolle: „Wir freuen uns auf kommende Abstimmungsgespräche“, so Blum.

Demgegenüber ist der neue „Quantum Cube“, der in Hof 2 des Uni-Campus errichtet werden soll, schon baureif: Der Start für den fünfgeschoßigen Würfel soll Ende Mai erfolgen. „Der Vollbetrieb des Gebäudes ist für Ende 2027 vorgesehen“, erklärt die Uni-Sprecherin. Kostenpunkt: mehr als 20 Millionen Euro.