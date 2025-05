Radau im Café Zwutschkerl: "Sie is söwa umgfoin"

Die doch-wieder-Schwiegermutter plagen Erinnerungslücken. "Genau kann i mi nimmer erinnern, aber ich hab an Streit mit ihm gehabt wegen meiner Tochter. Sie ist ja so leichtgläubig." Sie habe ihn aufgefordert, die junge Frau in Ruhe zu lassen. "Do hot a mir an Stessa geben und i bin aufn Beton g'flogn." Dass der Schwiegersohn im Gerichtssaal anwesend ist, erfreut sie wenig. "I sog afoch goa nix mehr, wonn er do locht", echauffiert sie sich.