Freundin in Wien niedergestochen: Prozess gegen 26-Jährigen

Am Freitag ist ein 25-Jähriger wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Wien vor Gericht gestanden. Er soll am 11. September 2025 seiner damaligen Freundin mehrmals ins Gesicht geschlagen und ihr dann mit einem Messer jeweils einmal in den Bauch und in den Rücken gestochen haben. Dadurch erlitt die Gleichaltrige lebensgefährliche Verletzungen. Der Angeklagte erklärte zu Beginn der Verhandlung, er sei "teilweise schuldig, weil ich sie nicht töten wollte."

Gegen 13.00 Uhr zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Bei einem Schuldspruch drohen dem Mann zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Polizei musste wiederholt anrücken Laut der Staatsanwältin führten die beiden schon länger eine "konfliktbehaftete" Beziehung, in der es auch immer wieder zu Polizeieinsätzen kam. In der Wohnung der Großeltern des Angeklagten in Meidling soll es im September vergangenen Jahres zu einer weiteren Eskalation gekommen sein.

Der Angeklagte soll der 25-Jährigen während dieses Streits zweimal mit der Faust "massiv" ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch wurde ihr rechter Augenhöhlenboden gebrochen, wobei sich die Bruchstücke verschoben und es zu einer Einblutung in die Kieferhöhle kam, wie ein gerichtsmedizinisches Gutachten darlegte. Daraufhin soll das Opfer ein Messer aus der Küche geholt haben, um sich laut der Staatsanwältin zu verteidigen. Nachbarn hörten Hilfeschreie der Frau Aufgrund der körperlichen Überlegenheit des Angeklagten entriss er ihr die Waffe und stach ihr in den Bauch. Als das Opfer aus der Wohnung gehen wollte, soll er das Messer von hinten ein weiteres Mal "mit voller Wucht" in dessen Rücken gestochen haben, führte die Staatsanwältin aus. "Das war ein ordentliches Fleischermesser, das ist jetzt kein Buttermesser", erklärte sie. Durch die Stiche kam es zu einer Einblutung im Bauchraum der Frau im Ausmaß von etwa zwei Litern, Teile ihres Darms wurden durchtrennt.

Nachbarn hörten die Hilfeschreie der Frau und riefen die Polizei, wie diese im Zeugenstand heute aussagten. "Wäre die Polizei nicht eingeschritten, wäre das Opfer gestorben", stellte die Staatsanwältin fest und sah eine klare Tötungsabsicht. Täglich Alkohol und Drogen konsumiert "Wir waren alle nicht dabei", sagte die Verteidigerin des 25-Jährigen. "Beide sind drogensüchtig, beide haben konsumiert, beide führten eine Gewaltbeziehung." Zudem sei ihr Mandant auch mit dem Messer angegriffen und verletzt worden. Fotos zeigten oberflächliche Verletzungen am Bauch und Rücken und einen tieferen Schnitt an der Hand des Angeklagten. Er habe sich gegen den Angriff der Frau verteidigt, aber habe sie nicht töten wollen, erklärte sie.