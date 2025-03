Häfnbrüder "verzierten" Zellengenossen mit Penis-Tattoo

Der Gefängnisalltag kann mitunter hart sein. Was sich in den Zellen abspielt, bekommt die Öffentlichkeit selten mit. Einen Einblick gewährte ein Gerichtsprozess am Freitag in Wien. Denn ein Ungar ist angeklagt, einen Zellengenossen festgehalten zu haben, während ihm ein anderer die Haare schor und einen Penis tätowierte. Der Staatsanwalt nennt das Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen.

All das ereignete sich im Oktober 2023 in der Justizanstalt Josefstadt. Insgesamt vier Männer teilten sich den Haftraum, es handelt sich bei allen um ungarische Staatsbürger.