Prozess: Überfall auf Ärztepaar unter Kokain-Einfluss

Grinsend hatten zwei der drei Beschuldigten am Mittwoch auf der Anklagebank am Wiener Landesgericht Platz genommen. Der Zweitangeklagten verlor seine gute Laune, als ihn die Richterin während der Vernehmung seines Komplizen aus dem Gerichtssaal schmiss und abführen ließ. Der Beschuldigte hatte nämlich trotz mehrmaliger Ermahnung dem anderen Verdächtigen zugeflüstert.

Rücksichtslos sollen die beiden Mazedonier (19, 20) auch vorgegangen sein, als sie im Dezember nach Wien gekommen waren. Sie sollen mehrere Einbruchsdiebstähle begangen haben. „Um Geld zu verdienen“, wie sie sagten. Bei einem Coup in Gänserndorf sollen mehr als 115.000 Euro erbeutet worden sein. Das Duo lernte dann den Drittangeklagten (30) kennen. Ein Gärtnergehilfe dürfte den Tipp für das Einfamilienhaus in Wien-Penzing gegeben haben. Zu dritt kundschaftete man das Ärztepaar in der Ulmenstraße aus. Das Trio läutete einmal an, um zu sehen, wer die Besitzer sind. Danach wollte man zwei Mal das ältere Ehepaar überfallen, bekam jedoch jedes Mal kalte Füße.