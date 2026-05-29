Folter-Prozess gegen Vertreter des Assad-Regimes beginnt in Wien

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen beginnt am kommenden Montag ein international beachteter Prozess gegen zwei ehemalige Funktionäre des syrischen Staatsapparats. Angeklagt sind ein früherer Brigadegeneral sowie ein ehemaliger hoher Kriminalbeamter aus Syrien. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft ihnen vor, zwischen 2011 und 2013 an schweren Misshandlungen von Regimegegnern beteiligt gewesen zu sein.

Laut Anklage sollen in der syrischen Stadt Ar Raqqa mindestens 21 Personen, die im Zuge der Proteste gegen die Regierung festgenommen worden waren, gefoltert und misshandelt worden sein.

Die Taten sollen auf Anordnung der syrischen Zentralregierung sowie des Nationalen Sicherheitsbüros erfolgt sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gewalt Teil der systematischen Niederschlagung der damaligen Protestbewegung war. Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren Dem Erstangeklagten werden unter anderem Folter, schwere Nötigung, geschlechtliche Nötigung sowie zahlreiche Fälle schwerer Körperverletzung vorgeworfen. Auch der Zweitangeklagte muss sich wegen schwerer Körperverletzung, schwerer Nötigung und geschlechtlicher Nötigung verantworten. Im Falle einer Verurteilung drohen beiden Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren.