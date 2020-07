Schäferhund im Auto gelassen: Hohe Geldstrafe

Die Frau legte Berufung ein, und im folgenden Prozess wurde der Vorfall genauestens durchleuchtet. Dem Sachverständigenurteil etwa ist zu entnehmen, dass selbst ein fünf Zentimeter heruntergekurbeltes Fenster nur einen sehr geringen Einfluss auf die Temperatur im Wageninneren hat.

Die "Globalstrahlungssumme" der Sonne – so der Fachausdruck – betrug an dem besagten Tag 172 Joule pro Zentimeter, was den Innenraum auf 40 Grad (unten im Fahrgastraum) und 50 Grad (auf Kopfhöhe) erwärmte. Durch diese Hitze sei die Körpertemperatur des Hundes stark angestiegen, was ab etwa 42 Grad mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit tödliche Folgen hätte haben können.