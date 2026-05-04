Veruntreuung? Warum ein Wiener Anwalt vor Gericht steht

Am Montag hat am Wiener Landesgericht ein Prozess gegen einen ehemaligen Wiener Rechtsanwalt und dessen Frau begonnen. Einbruch vorgetäuscht? Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft haben es in sich: Gemeinsam soll das Paar aufgrund klammer Kassen einen Einbruch in die Anwaltskanzlei des Mannes vorgetäuscht und so 75.000 Euro veruntreut haben. Diesen Einbruch soll die Frau dann den Mandanten, denen das Geld gehörte, angehängt haben. Die bereits in Strafhaft sitzende Russin bekannte sich schuldig. Ihr Ehemann stritt den Vorwurf der Veruntreuung ab.

"Wir kennen uns beruflich, wir haben schon viele Verfahren gemeinsam gehabt", bekannte der Vorsitzende Richter zu Beginn des ersten Verhandlungstages. "Budgetlöcher" "Die finanziellen Verhältnisse waren trist", erläuterte der Staatsanwalt. Im Dezember 2025 wurde demnach ein Konkursverfahren über das Vermögen des Ex-Anwalts eröffnet. Deswegen habe er bereits im Juni 2025 mit seiner Frau, die als Kanzleileiterin arbeitete, die 75.000 Euro von zwei Mandanten beiseite geschafft und dafür einen Raub fingiert. "Das Geld haben die beiden zur Stopfung ihrer Budgetlöcher genutzt", warf der Staatsanwalt dem Ehepaar vor. Anwalt: "Fehler in Ermittlungen" Der Verteidiger des Zweitangeklagten zeigte sich "sehr überrascht" über das Geständnis der Ehefrau seines Mandanten. Weiters kritisierte er die Staatsanwaltschaft sehr hart und sprach unter anderem von Fehlern und Versäumnissen in den Ermittlungen.

An Geld habe es dem Angeklagten jedenfalls nicht gemangelt, deswegen gebe es keinen Tatvorsatz. "Warum man da so eine Geschichte machen sollte, grenzt eigentlich an Idiotie", führte er weiters aus. "Er hat seiner Ehefrau bis zuletzt die Stange gehalten" und könne sich auch jetzt nur vorstellen, dass sie auf Druck Dritter gehandelt habe. Immer wieder spielte deswegen der kulturelle Background der Russin und ihre "Community" eine Rolle. "Ich hab das vorgetäuscht", bekannte sie und entschuldigte sich bei den kurzzeitig festgenommenen Mandanten.