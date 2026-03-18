Anklage: Ehefrau soll Einbruch in Anwaltskanzlei fingiert haben

Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht eine Anklage gegen die Ehefrau eines ehemaligen Wiener Rechtsanwalts eingebracht, erklärte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, am Dienstag auf Anfrage der APA.

Ihr wird unter anderem vorgeworfen, im Juni 2025 einen Einbruch in die Anwaltskanzlei ihres Ehemannes vorgetäuscht und dabei 75.000 Euro aus dessen Tresor gestohlen zu haben. Sie sitzt seit Jänner wegen Tatbegehungsgefahr in Untersuchungshaft.

Die Anklage ist am 9. März eingereicht worden und noch nicht rechtswirksam, sagte Christina Salzborn, Sprecherin des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, der APA. Innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung der Anklageschrift kann ein Rechtsmittel eingelegt werden. Soll Klienten Einbruch in die Schuhe geschoben haben Die Frau agierte als Leiterin der Kanzlei ihres Mannes. Den vermeintlichen Einbruch soll sie zwei unbescholtenen Klienten ihres Mannes in die Schuhe geschoben haben. Bei der Polizei sagte sie damals aus, die beiden hätten die Räumlichkeiten verwüstet und sie gezwungen, den Tresor zu öffnen und ihnen das gesamte dort verwahrte Geld zu übergeben. Sie hätten ihr sogar teilweise die Bekleidung zerrissen, um Druck auf sie auszuüben, gab sie an. Sie selbst rief daraufhin die Polizei und belastete die beiden massiv.