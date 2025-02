Prozess: Opfer von Mordversuch wurde wieder misshandelt

Die 40-jährige Frau, die am Montag mit dem Rollstuhl in den Gerichtssaal gebracht wird, ist nicht zum ersten Mal zum Opfer geworden. Ihr Ex-Lebensgefährte hatte versucht, sie zu töten – er wurde vor einem Jahr wegen Mordversuchs verurteilt.

Am Montag ist es ein anderer Mann, der der Frau massive Verletzungen im Gesicht zugefügt haben soll: Es war der 28. August des Vorjahres. Die Frau, sie ist obdachlos, saß vor einer Obdachloseneinrichtung im 16. Bezirk .

Der Mann leidet unter Schizophrenie . Am Tag der Tat hatte er laut eigenen Angaben zudem zwei Flaschen Wodka getrunken . „Ich kann mich nur an den letzten Tritt erinnern. Dann habe ich Angst bekommen und bin weggelaufen“, schildert er. Die Polizei nahm ihn wenig später fest, dokumentierte die Blutspritzer auf seiner Kleidung, auf seinen Schuhen und die Blutlachen auf der Straße .

„Ich habe noch nie jemanden angegriffen. Ich glaube, das war eine Alkohol-Psychose“, meint der Beschuldigte. „Normal bin ich nicht gewalttätig.“

Kleider vom Leib gerissen

Eine Zeugin, die den Vorfall aus dem Fenster beobachtete, erinnert sich: „Er hat sie an den Haaren gepackt, ihr ins Gesicht getreten.“ Da rief sie zum ersten Mal die Polizei. Als sie sah, dass die Frau plötzlich halbnackt war, rief sie noch einmal an. „Damit die Polizisten schneller kommen.“ Das Opfer, so erinnert sich die Zeugin, habe nicht geschrien.

Das Opfer selbst sagt vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.