Nach Schuss auf Wiener Bim: Zehn Jahre Haft für 37-Jährigen

Ein 37-jähriger Mann ist am Donnerstag von einem Geschworenengericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er Anfang Juli 2025 vorsätzlich einen Schuss auf eine Garnitur der Wiener Straßenbahnlinie 52 abgefeuert hatte.

Der Mann gab den Schuss zu, sagte allerdings: "Ich war besoffen, es tut mir leid. Ich bereue es, ich wollte niemanden töten oder verletzen."

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich aufgrund einer Suchterkrankung und einer Persönlichkeitsstörung des Angeklagten zusätzlich eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt. "Zustandsbild habe sich verbessert" Diese Maßnahme sei jedoch nicht mehr erfüllt, führte der psychiatrische Sachverständige, Siegfried Schranz, in seinem Gutachten aus. Der Mann sei seit einem halben Jahr in Behandlung und sein Zustandsbild habe sich deutlich verbessert. Er habe sich "äußerst vorbildlich verhalten" und das Krankheitsbild sei völlig abgeklungen. Auch die Gefahr, erneut solche Taten zu begehen, sei "deutlich geringer", so Schranz.

Zehn bis 15 Fahrgäste in Garnitur Am 4. Juli 2025 hat der völlig betrunkene Pole in seiner Wohnung Linzer Straße in Hütteldorf seine drei Monate davor legal erworbene Langwaffe aus dem Karton genommen und ist zum Fenster gegangen. Zwei bis drei Mal schoss er in die Luft, ehe er die mit zehn bis 15 Fahrgästen besetzte Straßenbahn-Garnitur ins Visier nahm und nochmals abdrückte. Das abgefeuerte Projektil durchschlug die Glasscheiben auf beiden Seiten und dürfte wohl nur dank glücklicher Fügungen keine Fahrgäste getroffen haben. Laut Berechnungen des Gutachters Schranz hatte der Mann nach sechs bis acht Bier rund 2,5 bis drei Promille Alkohol im Blut.

Stationär in Wiener Spital Es sei ein "Impuls" gewesen, sagte der Beschuldigte mehrfach. "Ich war blöd. Ich bereue es." Nachdem er sieben Jahre abstinent war, begann er 2024 wieder zu trinken und Cannabis zu konsumieren. Mehrfach holte er sich bei Suchtberatungen Hilfe, im Februar war er deshalb sogar stationär in einem Wiener Spital. Dennoch kaufte er sich im April 2025 das Kleinkalibergewehr, weil er sich seit geraumer Zeit von einem Bekannten, der angeblich zur polnischen Mafia gehört, bedroht gefühlt habe. Bereits im November 2024 machte er dazu bei der Polizei eine Anzeige. Da der Pole jedoch Angaben verweigerte, wurden die Ermittlungen eingestellt, "weil es sehr sinnbefreit gewirkt hat", berichtete der Vorsitzende des Schwurgerichts, Christoph Bauer. "Da war ich wahrscheinlich auch besoffen", meinte der Angeklagte. Zur Verteidigung von Gefahren sei die Langwaffe doch "ein unübliches Gerät", meinte der Richter. "Hat es nicht ein kleineres gegeben?" Der Händler hätte ihm diese verkauft, weil er dazu keinen Waffenschein benötige, sagte der Angeklagte.