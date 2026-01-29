Lueger-Denkmal: Bronzefigur vor dem Kippen vorübergehend abgebaut

Die Bronzefigur des wegen seines Antisemitismus umstrittenen früheren Wiener Bürgermeisters Karl Lueger (1844-1910) ist am Donnerstag im Zuge der Vorarbeiten für die geplante Kontextualisierung des Denkmals an der Wiener Ringstraße abgebaut worden.

Sie wird nun gereinigt, wobei die grüne Patina erhalten bleiben soll. Abgeschlagene Teile an den Skulpturen und Reliefs des Podests sollen wiederhergestellt, von Protestaktionen stammende Farb- und Bitumenreste entfernt werden.

Projekt sorgt für Irritationen

Nach jahrelangen Diskussionen war ein Wettbewerb für die dauerhafte Kontextualisierung des Lueger-Denkmals ausgeschrieben worden. Diesen gewann 2023 der Künstler Klemens Wihlidal mit seinem Projekt "Schieflage (Karl Lueger 3,5°)", bei dem das Monument mit einer Neigung um 3,5 Grad künftig für Irritationen sorgen soll.

Die komplexen Vorarbeiten verzögerten die Umsetzung bisher. Nun soll das Projekt bis zum Sommer abgeschlossen sein, heißt es seitens der damit befassten Kunstinstitution KÖR (Kunst im öffentlichen Raum).