Mordversuch mit Jagdmesser in Wiener WG: Gutachten bringt Wende

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Der zweite Prozesstag am Landesgericht Wien um eine Messerattacke in einer betreuten Wohneinrichtung für Suchtkranke im November 2025 hat am Donnerstag eine überraschende Wende mit sich gebracht. Seit Verfahrensbeginn im März ist ein psychiatrisches Gutachten über den 42-jährigen Angeklagten eingeholt worden. Das Ergebnis: Er sei zwar zurechnungsfähig, habe aber eine "kombinierte Persönlichkeitsstörung". Von ihm gehe Gefahr für schwere bis tödliche Gewalt aus. Die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum nach § 21 Abs 2 seien damit erfüllt, erläuterte die Staatsanwältin zu Beginn der heutigen Verhandlung. Diese beantrage sie auch im Falle eines Schuldspruchs.

Die Persönlichkeitsstörung ist schwerwiegend und hatte maßgeblichen Einfluss auf die Tat, stellte das Gutachten weiters fest. Die Anklage wirft dem Mann vor, unter Tötungsabsicht am 10. November 2025 seinen Mitbewohner in der betreuten Wohneinrichtung mit einem Jagdmesser niedergestochen zu haben. Angeklagtem droht lange Haft bei Schuldspruch Demnach war ein gemeinsamer Umtrunk der beiden Männer in einen Streit entbrannt. Der Mann soll sodann zum 13,4 Zentimeter langen Messer gegriffen und dem Opfer "einen heftigen Stich in den Bauch versetzt" haben, erklärte die Staatsanwältin am 18. März, dem ersten Verhandlungstag. Die Wucht des Stiches stieß den Mitbewohner zu Boden. Der Angeklagte soll sich sodann über diesen gebeugt haben und das - noch im Bauch steckende - Messer nochmals tiefer in den Körper des Mitbewohners gestoßen haben. Der Mann überlebte. Dem Angeklagten drohen bei einem Schuldspruch wegen versuchten Mordes zehn bis zwanzig Jahre oder lebenslange Haft.