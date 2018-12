Prozess mit Roland Düringer wurde vertagt

Der Tatzeitpunkt soll zwischen 21. April und 19. November 2017 liegen. Den Großteil habe der ehemalige SPÖ-Gemeinderat aus Niederösterreich vom Bankkonto der Liste einfach abgehoben. Neben Listen-Mitbegründer Walter Naderer soll auch das prominenteste Mitglied der Liste, Roland Düringer, vor Gericht als Zeuge aussagen. Naderer meinte im KURIER-Gespräch, dass bereits nach Bekanntwerden des Falles schwierig gewesen sei, den Verdächtigen ausfindig zu machen. "Wir haben dann versucht, ihn an den Adressen, an denen er aufhältig war, zu besuchen und zu kontaktieren“, schildert der ehemalige Landtags-Abgeordnete in NÖ (für verschiedene Parteien und als freier Abgeordneter).