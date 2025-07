Überschießend

Bei einer Hausdurchsuchung konnten in der Abstellkammer seiner Wohnung 182 Gramm Mephedron sichergestellt werden. Darüber hinaus gab der Pensionist an, über einen Zeitraum von zwei Jahren rund 720 Gramm in Umlauf gebracht zu haben.

„Ein Viertel bis ein Drittel“ davon habe er, eigenen Angaben zufolge verkauft, den Rest habe er auf seinen wöchentlichen Chemsex-Partys verschenkt. Der Mann zeigt sich umfassend geständig, sein Verteidiger, Niki Rast, bezeichnete das Geständnis gar als „überschießend“.

Dies müsse seinem Mandanten „schwerst mildernd“ anzurechnen sein. Zudem habe sich der 76-Jährige bisher nichts zu Schulden kommen lassen. „Unbescholten mit fast 80 ist etwas anderes als unbescholten mit Anfang 20“, sagt Rast.