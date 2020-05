34-Jährige von Ehemann erstochen - Lebenslang

Michael B.

Michael

Der 53-Jährige fiel um,drosch mit seinem Fuß, so stark er konnte gegen den Kopf des Täters. „Ich weiß noch genau, dass das Messer plötzlich in der linken Hand war. Ich spürte den Luftzug der Klinge an meinem Hals.“ Zu diesem Zeitpunkt kniete der Mittelschüler bereits am linken Unterarm des Tobenden: „Er hatte unheimliche Kraft. Wir vier konnten ihn kaum ruhigstellen.“ Daals Letzter der vier couragierten Männer in den Straßenkampf eingriff, konzentrierte er sich auf das Messer. Erst nach unzähligen Schlägen auf das Handgelenk konnte er die Stichwaffe sichern. „Als diekam, zitterte ich am ganzen Körper“. Der junge Mann merkte gar nicht, dass er die blutige Mordwaffe in der rechten Hand hielt.

In der Nacht auf Freitag, schlief Michael B. „wegen Albträumen sehr schlecht“. Trotzdem ging er Freitagvormittag zur Befragung der Polizei und danach zur Schule. In Mathematik hat er im Zeugnis einen Dreier: „Da muss ich noch eine Prüfung auf einen Zweier schreiben, damit mich nächstes Schuljahr die HTL nimmt.“ Sein Vater gratulierte ihm zur Courage, warnte ihn aber vor zu viel Risiko. Und sein stolzer Bruder, 10, sagte am Abend: „Ich will so werden wie du.“