Prozess: Frau vor die U-Bahn gestoßen

Der Mann glaubte, so stellt sich später heraus, in der Frau eine Bekannte wiedererkannt zu haben. Und er bildete sich ein, er müsse sie von der Erbsünde befreien.

Der 37-Jährige rannte aus der U-Bahnstation, ging in den Stephansdom, zündete dort eine Kerze an und wurde in der Kirche von der Polizei festgenommen. Er habe an dem Tag schon beim Frühstück das Gefühl gehabt, auseinandergerissen zu werden, sagte er den Beamten.

Am Freitag wurde der Fall im Wiener Landesgericht verhandelt – und der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Man erfuhr, dass er Straßenmusiker war. Schon 2003 wurde eine paranoide Schizophrenie festgestellt und er bekam einen Sachwalter zugeteilt. Aber wahrscheinlich hat er die Wahnvorstellungen schon viel länger.

Der 37-Jährige hat Fotos von Bekannten verbrannt, um diese zu „reinigen“ und zu beschützen, berichtet der Gerichtspsychiater. Er weiß das aus der Krankenakte von diversen Aufenthalten des Mannes in der Psychiatrie.