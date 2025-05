650 Tote im Mittelmeer: Männer in Wien verurteilt

Es war ein Flüchtlingsdrama, das weltweit für Schlagzeilen sorgte: Am 14. Juni 2023 sank der heillos überfüllte Fischkutter „Adriana“ im Mittelmeer. 750 Menschen waren zu dem Zeitpunkt an Bord. Nur 100 überlebten.

Seit März beschäftigt diese Tragödie auch das Landesgericht für Strafsachen in Wien. Denn zwei Syrer (vertreten von Wissam Barbar und Peter Philipp), die in Ottakring leben, sollen in die Schleppungen involviert gewesen sein. Fünf Personen sollen mit ihrer Hilfe das Schiff bestiegen haben – vier starben.