Prozess gegen drei Bankomat-Sprenger in Wien: Vier Fakten angeklagt
Am Donnerstag wird am Landesgericht gegen drei mutmaßliche Mitglieder einer auf Bankomat-Sprengungen spezialisierten Bande verhandelt. Vier Fälle sind verfahrensgegenständlich. Die Angeklagten im Alter von 24, 33 und 36 Jahren, die an sich in den Niederlanden leben, sollen am 6. April 2025 mit einem unbekannten Mittäter drei Geldausgabeautomaten im Foyer einer Bankfiliale in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt per Kabelfernzündung von außerhalb in die Luft gejagt haben.
550.000 Euro zurückgelassen
Sie erbeuteten rund 85.000 Euro, mussten jedoch fast 550.000 Euro liegenlassen, weil plötzlich und für sie völlig unerwartet die Polizei zur Stelle war. Der 24-Jährige wurde auf der Flucht von der Polizei angeschossen, seinen mutmaßlichen Mittätern gelang es zunächst, sich ins Ausland abzusetzen. In weiterer Folge konnten allerdings zwei von ihnen ausgeforscht und in den Niederlanden festgenommen werden. Im August wurden sie an die Wiener Justiz ausgeliefert. Seither befinden sich die drei in der Justizanstalt (JA) Josefstadt in U-Haft.
Im Prozess um schweren Einbruchsdiebstahl, vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel und schwere Sachbeschädigung geht es um drei weitere Fälle.
- Ein Angeklagter soll mit vier weiteren, abgesondert verfolgten Mittätern am 21. Jänner 2024 in einer Bankfiliale im Wohnpark Alterlaa in Wien-Liesing drei Geldausgabeautomaten gesprengt und knapp 90.000 Euro erbeutet haben.
- Am 12. und am 15. Februar sollen es zwei Angeklagte mit einem noch unbekannten Komplizen auf Bankomaten am Wienerberg in Wien-Favoriten und in Salzburg abgesehen gehabt haben. Der Coup in Wien scheiterte, weil der Sprengstoff nicht explodierte.
- Drei Tage später hatten sie laut Anklage in Salzburg mehr Glück. Nachdem sie einen Bankomaten mit einem Brecheisen aufgezwängt hatten, brachten sie ein Sprengstoffpaket an, das sie per Fernzündung zur Detonation brachten. Die Beute machte rund 108.000 Euro aus.
