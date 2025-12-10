Prozess gegen drei Bankomat-Sprenger in Wien: Vier Fakten angeklagt

Am Donnerstag wird am Landesgericht gegen drei mutmaßliche Mitglieder einer auf Bankomat-Sprengungen spezialisierten Bande verhandelt. Vier Fälle sind verfahrensgegenständlich. Die Angeklagten im Alter von 24, 33 und 36 Jahren, die an sich in den Niederlanden leben, sollen am 6. April 2025 mit einem unbekannten Mittäter drei Geldausgabeautomaten im Foyer einer Bankfiliale in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt per Kabelfernzündung von außerhalb in die Luft gejagt haben.

550.000 Euro zurückgelassen

Sie erbeuteten rund 85.000 Euro, mussten jedoch fast 550.000 Euro liegenlassen, weil plötzlich und für sie völlig unerwartet die Polizei zur Stelle war. Der 24-Jährige wurde auf der Flucht von der Polizei angeschossen, seinen mutmaßlichen Mittätern gelang es zunächst, sich ins Ausland abzusetzen. In weiterer Folge konnten allerdings zwei von ihnen ausgeforscht und in den Niederlanden festgenommen werden. Im August wurden sie an die Wiener Justiz ausgeliefert. Seither befinden sich die drei in der Justizanstalt (JA) Josefstadt in U-Haft.