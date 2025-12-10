Mehr als 30 Kilo Suchtgift in Wien sichergestellt - Sieben Festnahmen
Drogenfahnder der Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben am 25. und 26. November nach Ermittlungen sieben mutmaßliche Dealer festgenommen und dabei insgesamt mehr als 30 Kilogramm Suchtgift sichergestellt. Nachdem für einen 30-jährigen Kroaten zuerst die Handschellen bei einer Übergabe in einer Wohnung in Wien-Meidling geklickt hatten, führte die Spur zu sechs weiteren Verdächtigen im Alter zwischen 21 und 38 Jahren aus Serbien und Bosnien.
Für drei von ihnen klickten in einer Wohnung in Floridsdorf die Handschellen, für weiteren drei am späten Nachmittag in einer Wohnung in der Brigittenau, wie die Landespolizeidirektion am Mittwochvormittag berichtete.
Insgesamt wurden rund 20 Kilogramm Marihuana, 10,5 Kilogramm Kokain, drei Kilogramm Haschisch, 1,1 Gramm Speed sowie 70.540 Euro Bargeld sichergestellt.
In der Vernehmung legten zwei der Männer ein Geständnis ab. Der Rest verweigerte die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden Verdächtigen in eine Justizanstalt gebracht.
