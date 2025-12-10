Mehr als 30 Kilo Suchtgift in Wien sichergestellt - Sieben Festnahmen

Drogenfahnder der Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben am 25. und 26. November nach Ermittlungen sieben mutmaßliche Dealer festgenommen und dabei insgesamt mehr als 30 Kilogramm Suchtgift sichergestellt. Nachdem für einen 30-jährigen Kroaten zuerst die Handschellen bei einer Übergabe in einer Wohnung in Wien-Meidling geklickt hatten, führte die Spur zu sechs weiteren Verdächtigen im Alter zwischen 21 und 38 Jahren aus Serbien und Bosnien.

Für drei von ihnen klickten in einer Wohnung in Floridsdorf die Handschellen, für weiteren drei am späten Nachmittag in einer Wohnung in der Brigittenau, wie die Landespolizeidirektion am Mittwochvormittag berichtete.