Millionenschaden: Geständnisse im Prozess um Okkult-Betrügereien

Im Fall mutmaßlicher Okkult-Betrügereien rund um eine "Schamanin" namens "Amela" ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht gegen den Ex-Mann, den Sohn und die Schwiegertochter der 45-Jährigen verhandelt worden. Die drei Angeklagten waren zum Vorwurf des gewerbsmäßigen schweren Betrugs mit einem inkriminierten Schaden von 1,7 Mio. Euro und der Geldwäscherei geständig. Lediglich den Vorwurf, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, stellten sie in Abrede. Aussageverweigerung Die mutmaßliche Haupttäterin Mariana M., wie die "Schamanin" mit bürgerlichem Namen heißt, ist weiter flüchtig. Während die Fahndung nach ihr lief, zimmerte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eine Anklage gegen ihren geschiedenen Mann, ihren Sohn und ihre Schwiegertochter, die sich unter dem Namen "Anna" ebenfalls als "Schamanin" betätigt hatte. Den angeklagten Männern wird im Wesentlichen zur Last gelegt, die von den beiden Schwindlerinnen erbeuteten Vermögenswerte verwaltet und gewinnbringend angelegt zu haben.

"Alles in der Anklage stimmt. Außer die kriminelle Vereinigung. Mehr möchte ich nicht sagen", gab die 30-jährige "Jung-Schamanin" zu Beginn der Verhandlung zu Protokoll. "Es tut ihr extrem leid", meinte Philipp Wolm, einer ihrer beiden Verteidiger. Zu einer "pfannenfertigen Anklage" werde es "eine pfannenfertige Verantwortungsübernahme" geben. Eine kriminelle Vereinigung liege jedoch nicht vor: "Eine Familie ist nicht von Haus aus darauf ausgerichtet, kriminelle Machenschaften zu begehen." "Es gibt ein 'Hände hoch, wir gestehen!'", bekräftigte Nikolaus Rast, der zweite Verteidiger der "Schamanin". Die 30-Jährige sei aber "so fertig", dass sie keine Fragen beantworten und von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen werde. Das nahmen auch die männlichen Mitangeklagten in Anspruch, was die Verhandlung erheblich verkürzen dürfte. Tatzeitraum von zehn Jahren Laut Anklage sollen die Haupttäterin "Amela" und ihre Schwiegertochter seit Februar 2015 bis zum Jänner 2025 fortgesetzt schwere Betrugshandlungen begangen und dabei die "Schwachstellen" ihrer Opfer ausgenutzt haben, "um sich einen luxuriösen Lebensstil leisten zu können", wie die Anklagevertreterin eingangs der Verhandlung erklärte. Hauptsächlich in Wien, aber auch in Linz, Neusiedl am See und in München sprachen "Anna" und "Amela" auf der Straße ihre späteren Opfer - überwiegend Frauen - an und machten ihnen zunächst Komplimente für deren vorgeblich "schöne Aura".