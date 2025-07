1,77 Millionen Euro Schaden: "Schamanin" und Komplizen angeklagt

In der Anklage, die der APA vorliegt, wird von einer Schadenssumme von zumindest 1,77 Millionen Euro ausgegangen. Bargeld, Schmuck und sonstige Wertgegenstände in diesem Gesamtwert konnten von der Polizei in einem Tresor und in verborgenen Räumlichkeiten auf einer Liegenschaft in Maria Enzersdorf sichergestellt werden. Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass es sich bei den Vermögenswerten um die Beute aus den inkriminierten Betrügereien handelt.

Verdächtige weiter gesucht

Nach der 44-jährigen Maria M. alias "Amela", die als Haupttäterin gilt und die von der Bildfläche verschwunden ist, wird weiter gefahndet. "Anna" wurde im vergangenen Februar festgenommen und befindet sich seither in Wien in U-Haft.