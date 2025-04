Bankomatsprengung in Wien: Verdächtiger von Polizei angeschossen

In der Vorgartenstraße im zweiten Bezirk in Wien wurde am Sonntagmorgen in einer Bank Austria Filiale ein Bankomat gesprengt, berichtet die Kronen Zeitung.

Weil die Sicherheitsvorkehrungen für den Vienna City Marathon bereits voll angelaufen sind, konnten Polizisten innerhalb kürzester Zeit am Tatort in Wien-Leopoldstadt eintreffen und eine Sperre errichten. Dabei fielen Schüsse.