Ex der missbrauchten 12-Jährigen angeklagt: "Dachte, es ist erlaubt"

Die Geschichte der damals 12-jährigen Anna (Name geändert, Anm.) sorgt für viele Emotionen. Die junge Wienerin soll von mehreren Burschen missbraucht worden sein.

Am Montag vor Gericht: Ihr Ex-Freund. Der mittlerweile 18-Jährige ist unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger und Nötigung angeklagt.

Die Beziehung der beiden dauerte von Sommer 2023 bis Jänner 2024. Anna war zum damaligen Zeitpunkt 13 Jahre alt, der Angeklagte 16 - die beiden trennten mehr als 36 Monate voneinander. "Wir waren verliebt", sagt er. "Ich dachte, es ist erlaubt." Er habe damals auch seine Sozialbetreuerin gefragt. "Zur Absicherung sind wir sogar zur Rechtsberatung gegangen." Das bestätigen die Sozialbetreuer, die als Zeugen geladen sind.

Keine Fotos

Der junge Angeklagte ist in Begleitung seiner Mutter gekommen. Filmen und fotografieren ist an diesem Tag im gesamten Gerichtsgebäude verboten, die Namen der Richter dürfen nicht genannt werden - in der Vergangenheit gab es massive Anfeindungen.

Auch Annas Mutter ist hier. Ihre Tochter wird eine Aussage machen. "Es geht darum, dass ein Zeichen gesetzt wird. Meine Tochter hat mit der Anzeige das Richtige getan", sagt sie vor der Verhandlung. Bereits zwei Beschuldigte wurden rechtskräftig freigesprochen.