Protestaktionen rund um Gas-Konferenz in Wien geplant

Zudem haben sich zahlreiche führende Stimmen der "Fridays For Future"-Bewegung aus ganz Europa angesagt, um gegen das "'Who is Who' der zerstörerischen Gasindustrie" zu protestieren.

Am Dienstag ist vormittags eine Pressekonferenz vor der OMV-Zentrale geplant, an der unter anderem Luisa Neubauer, führende Vertreterin der "Fridays For Future Deutschland", teilnehmen soll. Die Gruppe der "Letzten Generation" plant laut APA-Organisationen keine eigenen Proteste.