Prostitution und Drogenumschlagplatz: Behörde schließt Wiener Hotel

In Wien ist ein Hotel in Rudolfsheim-Fünfhaus behördlich geschlossen worden. Der Betrieb verfügte laut Rathaus-Aussendung nicht über die entsprechenden Genehmigungen, wurde für illegale Prostitution genutzt und diente als Umschlagplatz für Suchtmittelhandel.

"Vorschriften ignoriert" Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat gemeinsam mit der Polizei auch ein Geschäft in der Innenstadt dichtgemacht. Dieses hatte laut Aussendung wiederholt ohne Gewerbeberechtigungen geöffnet. Auch wurde nicht auf geltende Öffnungszeit-Regeln geachtet bzw. wurden nicht genehmigte Waren verkauft. Im Zuge des Einsatzes wurden die Schlösser des Lokals ausgetauscht und die Eingangstüre behördlich verplombt.