Illegale Sonntagsöffnung: So viele Wiener Betriebe flogen auf

Wiener Geschäfte bleiben an den Sonntagen im Mai, an denen der Song Contest über die Bühne geht, voraussichtlich geschlossen. Gespräche dazu im Rathaus verliefen zuletzt ohne Ergebnis.

Die Neos hatten sich für einen Pilotversuch in der Wettsing-Woche ausgesprochen, die SPÖ war nicht begeistert. Die ÖVP kritisierte die Stadtregierung erst vor drei Tagen erneut für ihre Wirtschaftspolitik.

Grundsätzlich gilt bis auf wenige Ausnahmen, dass Betriebe an Sonntagen geschlossen bleiben müssen. Dass sich daran bei Weitem nicht alle halten, zeigte eine KURIER-Anfrage bei der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die Gruppe Sofortmaßnahmen ist eine spezielle Einheit der Stadt Wien, die bei akuten Problemen im öffentlichen Raum eingreift. Sie kontrolliert etwa illegale Müllablagerungen, Missstände in Gebäuden oder eben die Öffnungszeiten von Betrieben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Kurier/Martin Stachl Der ESC wird wohl ohne Sonntags- oder Feiertagsöffnung in Wien über die Bühne gehen.

35 weitere Anzeigen Heuer fanden bereits zwei Schwerpunktaktionen in dem Zusammenhang statt. 37 Betriebe wurden kontrolliert, mehr als jeder zweite – nämlich 23 – hatten illegal geöffnet. „Es wurden 23 Anzeigen gegen das Öffnungszeitengesetz gelegt, 35 weitere wegen abgelaufener Produkte, fehlender oder falscher Preisauszeichnung“, sagte ein Sprecher der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die Strafen, die die Betreiber zahlen müssen, richten sich danach, ob der Unternehmer zum ersten Mal erwischt wird oder schon häufiger aufgefallen ist. Die höchste Summe, die eingefordert werden kann, beträgt 1.090 Euro. Den Betreibern kann im Fall des Falles auch die Gewerbeordnung entzogen werden.

„Unsere Kontrollen sind notwendig, um faire Wettbewerbsbedingungen für alle Betriebe sicherzustellen. Die Einhaltung der gesetzlichen Öffnungszeiten ist keine Option, sondern verpflichtend. Gleichzeitig zeigen die Überprüfungen weitere Missstände, insbesondere im Konsumentenschutz", ergänzte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Verordnung der Länder Rechtlich kann das Sonn- und Feiertagsshopping über eine Verordnung der Länder geregelt werden. Das Öffnungszeitengesetz sieht vor, dass es bei besonderem regionalen Bedarf solche Ausnahmen geben kann. Dabei müssen aber auch die zuständigen Interessensvertretungen miteinbezogen werden. So geschehen etwa im Jahr 2008 bei der EURO. Damals hatte man dem Handel – zumindest in bestimmten Branchen – erlaubt, die Geschäfte an vier Sonntagen aufzusperren. Ermöglicht wurde dies nach einer bundesweiten Einigung der Sozialpartner.