Promi-Schneider Peppino Teuschler gestorben

Er war klein, zählte aber zu den ganz Großen in seinem Geschäft: Josef "Peppino" Teuschler war über Jahrzehnte einer der beliebtesten Schneider Wiens. Am Dienstag ist der gebürtige Burgenländer 90-jährig in seiner Heimatgemeinde Stotzing verstorben.

Teuschler, geboren 1934 als Sohn einer Arbeiterfamilie, wurde mit 21 Jahren zum jüngsten Schneidermeister Österreichs und eröffnete wenig später seine eigene Maßschneiderei. Seit er 1967 die "Goldene Schere" von Modeschöpfer Ermengildo Zegna beim Modefestival in San Remo erhielt, nannte er sich "Peppino". Der italienische Kosename wurde sein Markenzeichen.