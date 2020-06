Promi-Juwelier tauchte aus Angst ab

Bernt will das Schreiben persönlich der Finanz übergeben. Klimitsch beschreibe darin, dass seine "steuerliche Gebarung nicht so ist, wie sie gehört". Ein Betrag finde sich in dem mehrseitigen Schriftstück nicht. Bernt zufolge ist sein Mandant kooperativ und will sich einer Einvernahme stellen. Wann? Sobald er und seine Familie sicher seien. "Da sind Leute am Werk, die vor Gewalt nicht zurückschrecken", sagt der Jurist. Wer? "Das will ich gar nicht wissen." Der Advokat sagt, er wisse nicht, wo sich Klimitsch aufhält. Den Verdacht der Geld­wäsche weist er zurück.

Ob es einen Haftbefehl geben wird, ist unklar. Zuständig ist die Staatsanwaltschaft Wien, die auf den Akt der Finanzpolizei wartet. Die Finanz kann aber Empfehlungen abgeben. Nach derzeitigem Stand wird sie der Justiz nahelegen, nach dem Juwelier zu fahnden.