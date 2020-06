Promi-Anwalt bestreitet Attacke auf Neunjährige

Jessicas Mutter, Doris Bichler, schenkt der Version des angeblichen Angreifers keinen Glauben. "Eine Mutter, die als Aufsichtsperson bei der Party war, hat die Szene beobachtet. Sie wird am Mittwoch bei der Polizei aussagen. Ich hoffe, dass dann klar wird, dass meine Tochter grundlos angegriffen wurde", erzählte die Kärntnerin. Ihre Schwester, Jessicas Tante, war die Veranstalterin der Feier. Laut Doris Bichler erzählte die, dass die fünfjährige Tochter des Anwalts die ganze Zeit gequengelt hätte, was den Vater zur Verzweiflung brachte. "Der Mann war anscheinend entnervt. Meine Tochter stand ihm im Weg", so Bichler.

Jessica erholt sich nun zu Hause von der Operation an ihrem linken Oberarm. Ein weiterer Eingriff steht dem Mädchen jedoch noch bevor – die Schrauben, die der Neunjährigen bei der OP eingesetzt wurden, müssen in Klagenfurt wieder entfernt werden.