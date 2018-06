Profiboxer erstach in U-Bahn-Station Angreifer

Bei seinem Debüt als Profiboxer 2016 in Hamburg gewann er den Kampf in der zweiten Runde durch k. o. Bei einer Auseinandersetzung mit drei Serben in der Nacht auf den 1. Oktober 2017 in der U-Bahn-Station Thaliastraße in Wien-Ottakring verließ sich Deni Gajrabekov, Kampfname „The Hunter“, nicht auf seine Fäuste. Er zog ein Klappmesser aus der Hosentasche und tötete einen der Männer mit acht Stichen, dessen Begleiter fügte er fünf – nicht tödliche – Messerstiche zu.