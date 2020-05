Profi-Einbrecher bei Modedesignern

Es ist nichts mehr da. Gar nichts mehr", sagt Maurizio Giambra verzweifelt am Telefon. Während der Designer derzeit in Istanbul ist, plünderte offenbar eine Profi-Bande sein Geschäft in der Lange Gasse in Wien-Josefstadt. Designermode – vor allem Abendgarderobe – im Wert von mindestens 150.000 Euro wurden erbeutet.

Die kriminelle Gruppierung ging dabei äußerst professionell vor. Von einer Seitengasse schnitten sie offenbar mit einem Diamantschneider in eine Glasscheibe. Durch das Loch kletterten die Täter in das Geschäft und nahmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest war. Nur mehr in der Auslage blieben einzelne Stücke zurück. Die gesamte Herbst- und Winterkollektion ist vermutlich längst im Ausland.

Das Landeskriminalamt Wien hat indes die Ermittlungen übernommen. Am Freitag war ein sogenanntes TOP-Team mit Spezialisten der Polizei im Einsatz, um die Spuren am Tatort zu sichern.

Der Italiener Giambra zählt Prominente wie etwa die Schauspielerinnen Adele Neuhauser und Nina Proll oder die bekannte Sängerin Doretta Carter zu seinem Kundenkreis. Bei der Verleihung des TV-Preises ROMY war er 2012 der Ausstatter von Neuhauser, die es mit ihrem raffinierten Kleid sogar auf die Titelseite des KURIER schaffte.