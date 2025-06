Rechtsanwalt auf der Anklagebank: Rollentausch fürs Studium

Rechtsanwalt Werner Tomanek fährt alle Geschütze auf. Er hat an diesem Nachmittag im Wiener Landesgericht für Strafsachen gleich fünf Verteidiger an seiner Seite. Aus gutem Grund: Tomanek, oder "Herrn G.", wie er in diesem Verfahren genannt wird, werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

"Goldene Hände"

Herr G., gelernter Masseur im Ruhestand, soll eine Kundin unsittlich berührt haben. "Ich habe goldene Hände, haben's mir gesagt, die Damen."

"Ich war wie paralysiert. Es war sehr, sehr unangenehm", schildert das Opfer, "Frau F.", - besser bekannt als Rechtsanwältin Linda Poppenwimmer.