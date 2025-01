U2-Verlängerung: Start der Probebohrungen am Wienerberg

Im Rahmen des U-Bahn-Ausbaus U2 / U5 finden derzeit Vorbereitungsarbeiten für die zweite Baustufe statt, in der unter anderem die U2 bis zum Wienerberg verlängert wird.

Im Auftrag der Wiener Linien untersucht die Stadt Wien-Brückenbau und Grundbau in den nächsten Monaten den Untergrund der etwa 2,2 km langen Strecke, auf der die Stationen Gußriegelstraße und Wienerberg sowie die Betriebsanlage Wienerberg errichtet werden sollen, hieß es am Montag in einer Aussendung.