Praterstern-Koordinator: „Eine Wohlfühloase wird schwer“

20 Tage lang hatte Paul Oblak Zeit, sich als Pratersternkoordinator einzuarbeiten. Seitdem hat der Raumplaner beinahe jeden zweiten Tag seinen neuen Arbeitsplatz besucht. Mit den verschiedensten Behörden, wie der Polizei sowie der Sucht- und Drogenkoordination, wurden vor Ort bereits Gespräche geführt. „Die Menschen sollen sich wohl fühlen. Und sie können sich nur wohl fühlen, wenn sie sich sicher fühlen“, sagt Oblak.

Er sehe sich selbst als Berater der Politik. Dass durch das Alkoholverbot eine Verlagerung der Szene stattgefunden hat, weiß Oblak. „Den Verdrängungsmechanismus gibt es. Mein Credo ist, man muss in einer Großstadt, wie Wien es ist, auch mit diesen Gruppen umgehen“, sagt er. Die Beschilderung für das Alkoholverbot wird in den nächsten Wochen sogar ausgeweitet. Die Polizei hat bereits neue Standorte vorgeschlagen, wo man auf das Verbot hinweist. Außerdem sind in den Gesprächen bereits neue Maßnahmen besprochen worden. Eine der Änderungen betrifft die Unterführung zur Prater Hauptallee. Sie wird aller Voraussicht nach ein neues Gesicht bekommen. Graffitikünstler könnten statt den bisherigen Schmierereien ihre Kunst auf den Wänden präsentieren. Die Rahmenbedingung würde die Stadt vorgeben.