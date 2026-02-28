Prater-Sperre: Wirtschaftskammer fordert Ausnahmen für Durchfahrt

Rund 1,1 Kilometer Straße sorgen derzeit in Wien für Diskussionen. Es geht um eine der längeren geraden Achsen der Stadt – Stadionallee und Meiereistraße – deren Durchfahrt ab Herbst 2026 für den Individualverkehr gesperrt werden soll. Hier sollen künftig nur noch Einsatzfahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel fahren dürfen, wie der ebenfalls ab Herbst dieses Jahres verlängerte 18er. In einer Aussendung vom Freitag hat sich die Wirtschaftskammer Wien mit Kritik an den Plänen der Stadt zu Wort gemeldet.

Taxi- und Lieferverkehr

Zum einen werde durch die geplante Verkehrssperre eine wichtige Nord-Süd-Verbindung der Stadt unterbrochen. Das wiederum würde durch die Umfahrungswege zu längeren Staus auf ohnehin bereits stark frequentierten Routen wie der Südosttangente, Schüttelstraße oder Franzensbrücke führen – und damit zu einem deutlich erhöhten CO 2 -Ausstoß.

Daher fordert die WK Wien, den gewerblichen Lieferverkehr mit Lkw bis 3,5 Tonnen sowie Taxis von dem Fahrverbot auszunehmen. Das sei leicht zu überprüfen, meint Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Kleintransporteure. Schließlich verfügen Wiener Taxis und Kleintransporteure über die Kennzeichenendungen TX beziehungsweise KT. „Die Stadt plant ohnehin eine kamerabasierte Überwachung der Einfahrten in die verkehrsberuhigte Innere Stadt. Diese könnte man nun in der Stadionallee und Meiereistraße testen.“ Resul Ekrem Gönültaş, Obmann der Wiener Taxi-Innung, ortet wegen künftig erforderlicher Umwegfahrten eine „versteckte Verteuerung des Alltagslebens der Wienerinnen und Wiener“. Durch die bei den Fahrpreisen und Lieferkosten zu erwartenden Mehrkosten werde laut WK Wien eine Inflationsbeschleunigung in Kauf genommen.

Fahrverbot "nichts Neues"

Bei der MA46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten) sieht man das auf KURIER-Nachfrage anders. Zum einen sei ein Fahrverbot im Kernbereich der Stadionallee – konkret zwischen Lusthausstraße und Stadionbad – nichts Neues. Dieses besteht schon jetzt an den Wochenenden. Die Zufahrt zu Siedlungen, Kleingärten und Sportanlagen bleibt dadurch auch künftig gewährleistet. Diese geringen Verkehrsmengen seien tolerierbar, betont man.

Würde man jedoch für Fahrzeuge mit der Kennzeichenendung TX oder KT eine Ausnahme machen, würde man damit potenziell rund 30.000 Kfz die Durchfahrt ermöglichen. Die Kontrolle, ob jemand tatsächlich auf die Nutzung der Verkehrsachse angewiesen ist, oder sich lediglich die Umfahrung sparen möchte, sei praktisch nicht möglich. „Ausnahmeregelungen ziehen zudem erfahrungsgemäß immer wieder illegale Nutzungen nach sich (,bin einfach einem Taxi nachgefahren’)“, heißt es in der Antwort der MA46.