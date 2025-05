Kuriose Geschichten aus dem Prater: Hier trägt sogar der Kaiser ein Flinserl

1873 wurde die Weltausstellung in den Prater geholt: In nur zwei Jahren entstand ein gigantisches Ausstellungsgelände samt Rotunde. „Sie wird oft als Fiasko bezeichnet, obwohl sie das nicht war“, erklärt Winkler. Anstelle der erwarteten 20 Millionen Besucher kamen „nur“ sieben Millionen. Gründe waren der Börsencrash von 1873 sowie eine Cholera-Epidemie.

Doch danach ging es wieder steil bergauf: Mit „Venedig in Wien“ eröffnete 1895 im Prater einer der ersten Themenparks der Welt . Auf 50.000 m² wurden Palazzi und Kanäle nachgebaut – zwei Millionen Gäste kamen allein im ersten Jahr. Um die Besucher bei Laune zu halten, wurden jedes Jahr neue Attraktionen errichtet: 1897 zum Beispiel das Riesenrad.

Und es gab Nikolai Kobelkoff, der 1851 in Minsk ohne Arme und Beine zur Welt kam. „Er war geschickt und hat ohne Hände gemalt und Wein eingeschenkt“, sagt Winkler. Er zog mit einem Jahrmarkt um die Welt und verliebte sich im Prater in eine Frau. Das Paar bekam sechs Kinder (alle ohne Handicap) – seine Ururenkelin Silvia Lang ist heute Präsidentin des Praterverbands.

So mancher mag die Zurschaustellungen kritisch sehen. „Man kann es aber auch so sagen: Der Prater war ein Zufluchtsort für alles außerhalb der Norm“, so Winkler.

Einer, der sein Herz an den Prater verloren hat

Einer der vielen, der der Faszination Prater erlag, war Stadtforscher Hans Pemmer. 1933 eröffnete er in seiner Wohnung ein Pratermuseum. „1964 war die Wohnung aber so überfüllt, dass er zu Freunden ziehen musste“, so Winkler.

Vor 80 Jahren, Ende des Zweiten Weltkriegs, brannte ein Großteil des Praters ab. Tausende Objekte sind nur dank Pemmers Sammlung erhalten, die Highlights sind im Pratermuseum zu besichtigen – etwa ein Watschenmann oder die eindrucksvolle Karussell-Figur Fortuna.