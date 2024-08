Jobs für psychisch Kranke: In Wien-Floridsdorf geht die Post ab

Leisser arbeitet für die gemeinnützige GmbH Reintegra. Die wurde bereits in den 1980er-Jahren als "geschützte Werkstatt" gegründet. Inzwischen wurde der Name geändert und das Portfolio vergrößert: Klienten und Klientinnen arbeiten nicht nur in der Zentralwerkstatt in der nahen Autokaderstraße, sondern auch bei namhaften Wiener Unternehmen wie zum Beispiel beim Waffelhersteller Manner.

Rehab-Trainer Leisser freut sich mit seiner Kollegin: "Wenn Dir ein Lächeln geschenkt wird, dann weißt du ganz genau, warum du diesen Job machst."

Sensibel wurden die 15 "Reintegras" an ihre neue Aufgabe herangeführt. Anfangs wurden sie in diesem beinharten e-Commerce-Termingeschäft als das Tüpfelchen auf dem i angesehen, inzwischen sind die Mengen, die sie hier wöchentlich umschlagen, nicht zu vernachlässigen.

Besonders schön war für ihn „jener Tag im April, als wir unsere im Jänner aufgenommenen neuen Mitarbeiter in ihre heutige Abteilung integrieren konnten und sie Seite an Seite mit den anderen Beschäftigten im Tagesgeschäft zu arbeiten begannen“. Erzählt Post-Standortleiter Alexander Kittel.