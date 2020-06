Polizisten vereitelten „Ninja“-Brandanschlag

Wie zwei Ninjas verkleidet – also in komplett schwarzer Kleidung und Sturmhauben auf dem Kopf – gaben zwei Männer in Wien gestern Abend ein verdächtiges Bild ab. So verdächtig, dass ein Passant gegen 1.40 Uhr die Polizei verständigte, da er vermutete, dass die Männer in Autos einbrechen wollten. Die Beamten machten sich sofort auf die Männer zu suchen und hielten die „Ninjas“ schließlich auf Höhe des Margaretengürtels 42 auf.

Als die Polizisten die 27 und 29 Jahre alten Verdächten aufforderten den Inhalt ihres Rucksacks zu zeigen, staunten die Beamten nicht schlecht: Ein einsatzbereiter Molotowcocktail, drei Flaschen gefüllt mit Benzin, Spraydosen mit Brandbeschleuniger, einen Pfefferspray, ein Messer und mehrere Feuerzeuge. Der Verdächtige Murat C. und sein Begleiter wurden festgenommen. Laut ersten Angaben, wollte Murat C. nach einem Streit die KFZ-Werkstatt seines Schwiegervaters demolieren, erklärte die Polizei.