Polizisten retten Baby das Leben

Wie jetzt bekannt wurde, retteten zwei Beamte der Polizeiinspektion Ilse-Arlt-Straße einem zehn Monate alten Mädchen vor knapp einer Woche das Leben. Das Kind war im Stiegenhaus eines Hauses in der Ilse-Arlt-Straße in der Seestadt plötzlich ohnmächtig geworden. Wie in so einem Fall üblich, wurden sowohl die Rettung als auch die Polizei verständigt. Zwei Streifenbeamte der Polizeiinspektion Sonnenallee waren als erste am Einsatzort.