Polizisten beobachten mutmaßlichen Kokain-Deal

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am Dienstagnachmittag in der Gießaufgasse in Wien-Margareten einen 35-jährigen Nigerianer beim Verkauf von Suchtmitteln, es dürfte sich um Kokain gehandelt haben.

Der Tatverdächtige sowie der Käufer konnten in weiterer Folge angehalten werden. Bei den Personendurchsuchungen wurden eine geringe Menge Suchtmittel sowie 220 Euro Bargeld sichergestellt. Der 35-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

