Polizist verhinderte Blutbad

Amyn Radwan Gindia, 47-jähriger Doppelmörder und seit 6. November 2014 wieder auf freiem Fuß, hätte Montagabend in Floridsdorf beinahe ein Blutbad mit einer Pistole und einer Handgranate angerichtet. Denn nach 24 Jahren Haft wollte der Kriminelle nie mehr ins Gefängnis zurück.

Gegen 19. 55 Uhr schoss er Montagabend nach einem Einbruchsversuch in das Floridsdorfer Einkaufszentrum "Center 21" mehrfach auf Polizisten (mehr dazu). Sein Komplize, 63, ließ sich sofort festnehmen, Gindia ergriff zu Fuß die Flucht. Als ihm fünf Beamte in einer angrenzenden Reihenhaussiedlung in die Enge getrieben hatten, kam es zwischen den Wohnhäusern zu einem Feuergefecht. Der Ex-Häftling eröffnete das Feuer auf die Beamten und wurde von fünf Polizei-Projektilen in Brust und Beine getroffen. Die Uniformierten blieben unverletzt.

Doch Sekunden, nachdem der Kriminelle zusammengebrochen war, hatte er eine Handgranate jugoslawischer Bauart in der Hand. Trotz schwerster Verletzungen versuchte er den Sprengkörper zu zünden. Einer der Polizisten erkannte die Situation und konnte dem Doppelmörder die Granate entreißen. Ein Kollege leistete dem blutüberströmten Täter noch erste Hilfe. In mehreren Notoperationen kämpften Ärzte um das Leben des Gewalttäters. Am Mittwoch besserte sich der Gesundheitszustand des 47-Jährigen. Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr und erwachte bereits aus dem künstlichen Koma.