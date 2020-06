Polizist: "Is des Wiederbetätigung?"

3. Juni 2011: Am Polizeinotruf schildert eine junge Frau, was sich soeben in dem ÖBB-Zug von Salzburg nach Wien zugetragen hat. Sie erzählt, wie deutsche Hooligans das Deutschland-Lied anstimmten, die Hand zum Hitlergruß hoben und dazu "Heil Hitler" riefen, und sie beschimpften und einschüchterten. Der Polizist am Notruf beorderte ein uniformiertes Empfangskomitee, zehn Mann hoch, zur Endstation – auf den Westbahnhof.

Der Verlauf der weiteren Amtshandlung hatte am Donnerstag am Landesgericht Wien ein juristisches Nachspiel. Polizist Christian St., 53, soll die 26-jährige Zeugin, die grüne Kommunalpolitikerin Negar Roubani, am Bahnsteig ignoriert, die Vorfälle bagatellisiert und auf eine Anzeige verzichtet haben. Die Fußballfans zogen unbehelligt davon. Der Vorwurf an den bereits strafversetzten Staatsdiener: Amtsmissbrauch.

Hintergrund: Ein Verstoß gegen das Verbotsgesetz gilt als Offizialdelikt, muss also verfolgt werden.

Eine wesentliche Information blieb schon vorab auf dem Weg liegen: Gruppeninspektor St. und seine neun Kollegen bekamen den Einsatzbefehl, "randalierende Fans" am Bahnsteig abzupassen. Von Wiederbetätigung war darin keine Rede.

"Am Bohnhof woar es komplett ruhig, kane auffälligen Personen", sagte der Beamte. Die 26-jährige Zeugin habe ihm lediglich mitgeteilt, dass die Verdächtigen vorbeigezogen seien. Auf dem Bahnsteig seien hunderte Personen aus dem Zug gestiegen. Vor dem Schöffensenat gab er auch an, einen Grund für ein Einschreiten vermisst zu haben: "Is’ des Wiederbetätigung, wenn einer schreit ,Heil Hitler’? I hob des anders g’seng." Der Gruppeninspektor nahm keine Personalien auf, trug den Fall später in die Dienstdokumentation ein.