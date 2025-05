Wiener Polizist soll Ohrfeigen verteilt haben: Freispruch im Zweifel

„Der Mann ist mir via Funk angekündigt worden. Ich wusste, dass wir einen äußerst aggressiven Festgenommenen bekommen“, erzählt der Beamte. Er habe den Mann „energisch aufgefordert“, seinen Kopf zu heben, um eine bereits vorhandene Verletzung am Kinn dokumentieren zu können. „Aber das hat er nicht gemacht, er hat auf den Boden geschaut.“ Er habe dem Sitzenden die Kappe umdrehen wollen – doch diese flog mit Schwung auf den Boden. Als er das Gesicht des Mannes nach oben schieben wollte, habe der Mann passiven Widerstand geleistet. „Er war widerspenstig.“ Also habe er ihm links und rechts auf die Wange gegriffen und den Kopf in die Höhe gehoben. „Vielleicht ist dadurch ein Klatschgeräusch entstanden.“

Schockiert

Genau dieses Geräusch nahmen zwei Polizistenkollegen wahr, die sich im selben Raum befanden. „Er war auffallend laut gegenüber dem Mann und hat ihm plötzlich zwei Ohrfeigen verpasst“, schildert ein Polizist. Gesehen habe er diese nicht, aber eben gehört. Der Festgenommene selbst sei ganz ruhig mit am Rücken gefesselten Armen gesessen. „Ich weiß nicht, warum das so ausgeartet ist. Ich hatte das Gefühl, nach der ersten Ohrfeige sind dem Mann die Tränen in die Augen gestiegen.“ Zwischen den „Klatschern“ seien mehrere Minuten Zeit vergangen. „Ich war schockiert, dass so etwas passiert ist.“ Der Polizist legte dazu auch einen Amtsvermerk an.